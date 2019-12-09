"الشاباك" يمنع محافظ مدينة القدس من ممارسة أعماله

سلم جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، مساء اليوم الاثنين، محافظ مدينة القدس عدنان غيث قرارا يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة 6 أشهر.

القدس - سبوتنيك . وبموجب القرار، الذي أصدره وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد آردان، تم منع المحافظ غيث من جمع وتقديم مساعدات مالية للأفراد والمتضررين، وعدم عقد اجتماعات تنظيمية، وعدم القيام باجتماعات وندوات داخل القدس.

وكانت المخابرات الإسرائيلية قد اقتحمت منزل المحافظ، في بلدة سلوان وسط مدينة القدس، وسلمته القرار واستدعاء للتحقيق في معتقل "المسكوبية" بالمدينة.

ويتعرض غيث، الممنوع من السفر للملاحقة المستمرة، وتم اعتقاله عدة مرات في الأشهر الماضية، ويعتبر والمحافظ ممثل رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الإدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي يمنع فعليا أي مظهر فلسطيني سياسي أو سيادي في القدس.