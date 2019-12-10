وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يخططون للاجتماع في واشنطن 13 يناير المقبل

قال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 يناير/كانون الثاني لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.