تركي أل الشيخ يعلن موعد تقبل العزاء في "وفاته"

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو سخر فيه من إشاعة وفاته.

وقال آل شيخ في المقطع: "أحسن الله عزاكم فيني، ونتقبل التعازي بعد موسم الرياض".

تركي ال الشيخ يعزي نفسه pic.twitter.com/xIUt22Ottp — علي الشهراني 🇸🇦 (@AliSaddah) December 9, 2019

وانتشرت، خلال الفترة الماضية، شائعة وفاة رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، ولكنه أكد أنه تعرض لوعكة صحية أدت إلى سفره للخارج لتلقي العلاج.