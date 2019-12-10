"متواجدون لحمايتكم"... رئيس أركان الجيش العراقي يوجه رسالة إلى المتظاهرين

أكد رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي، في رسالة وجهها إلى المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، قائلا "جيشكم وقواتكم الأمنية متواجدة لحمايتكم لحين تحقيق مطالبكم المشروعة".

وقال الغانمي، خلال كلمة له ، بمناسبة ذكرى يوم النصر الكبير: "تمر علينا هذه الأيام مناسبة عزيزة وكبيرة ألا وهي ذكرى يوم النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي التي أنجزنا فيها المهمة الصعبة في الظروف الصعبة وانتصرنا بصمود شعبنا وبسالة قواتنا البطلة، وبدماء الشهداء والجرحى أثمرت أرضنا نصراً تاريخياً مبيناً يفتخر به جميع العراقيين على مر الاجيال".

وأضاف الغانمي: "لا أريد أن أتحدث عن بطولاتكم وصولاتكم التي أصبحت معروفة وراسخة لدى أذهان العراقيين والعالم قدر الحديث عن الصورة الناصعة والمشرقة التي اكتسبها جيشنا خلال معارك التحرير وتعامله بمهنية في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، واليوم نقطف ثمار هذا الحب والعلاقة الوطيدة والثقة التي زرعها أبطال الجيش العراقي في نفوس العراقيين بكافة أطيافهم".

وبيّن أنه "في كل شبر وزاوية ومناسبة نرى المواطن العراقي يشيد بدور الجيش المهني في التعامل مع الأحداث والتحديات التي تواجهها البلاد ليكون صمام الأمان وسور الوطن المنيع ودرعه الحصين وضامن وحدته وحامي شعبه".

وأكد رئيس الأركان العراقي أن "التظاهرات التي خرج بها أبناء شعبنا في معظم المحافظات قد أعادت بنا تلك الصورة الناصعة والمشرقة التي كسبها الجيش العراقي خلال معارك التحرير"، مضيفاً أنه "عندما نرى اليوم هذا التلاحم الكبير بين المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة وإخوانهم من الجيش العراقي الذي يقدمون لهم الحماية دون حملهم للسلاح وهذا نابع من ثقة المواطن والتعاون معهم لتفويت الفرصة وقطع الطريق أمام من يحرض على العنف والحرق للممتلكات الخاصة والعامة".

وختم الغانمي كلمته بالقول: "اعلموا أخواني وأبنائي بأن جيشكم وقواتكم الأمنية متواجدة لحمايتكم لحين تحقيق مطالبكم المشروعة التي كفلها لكم الدستور".

ويصادف اليوم 10 ديمسبر/ كانون الأول، ذكرى انتصار العراق على تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سيطر على عدة محافظات غرب وشمال البلاد.