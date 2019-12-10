"الحاخام الأكبر" في القدس يزور دولة خليجية ويلتقي زعيمها

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن الحاخام التقى بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ونقل التهاني له.
ألحاخام الأكبر لإسرائيل سابقا، حاخام مدينة— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 9, 2019
أورشليم القدس 🇮🇱 شلومو عمار في زيارة فريدة من نوعها لمملكة 🇧🇭 #البحرين
ألحاخام عمار التقى عاهل البحرين الملك #حمد_بن_عيسى ونقل له التهاني من عاصمة إسرائيل أورشليم القدس.
شارك في المؤتمر رجال دين من #الكويت #لبنان #مصر #الاردن pic.twitter.com/umP2ka1gm3
وأضافت أن الحاخام عمار "شارك، خلال الزيارة، في منتدى ديني إلى جانب رجال دين من الكويت ولبنان ومصر والأردن وغيرها من الدول العربية والإسلامية".
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