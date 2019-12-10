"الحاخام الأكبر" في القدس يزور دولة خليجية ويلتقي زعيمها

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن زيارة قام بها الحاخام الأكبر لأورشليم القدس، شلومو عمار، إلى العاصمة البحرينية المنامة في سابقة هي الأولى من نوعها.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن الحاخام التقى بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ونقل التهاني له.

ألحاخام الأكبر لإسرائيل سابقا، حاخام مدينة

أورشليم القدس 🇮🇱⁩ شلومو عمار في زيارة فريدة من نوعها لمملكة ⁦🇧🇭⁩ #البحرين ⁦



ألحاخام عمار التقى عاهل البحرين الملك #حمد_بن_عيسى ونقل له التهاني من عاصمة إسرائيل أورشليم القدس.

شارك في المؤتمر رجال دين من #الكويت #لبنان #مصر #الاردن pic.twitter.com/umP2ka1gm3 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 9, 2019

وأضافت أن الحاخام عمار "شارك، خلال الزيارة، في منتدى ديني إلى جانب رجال دين من ‎الكويت و‎لبنان و‎مصر ‎والأردن وغيرها من الدول العربية والإسلامية".