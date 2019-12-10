مطار شرم الشيخ الأسرع نموا في عام 2019 في أفريقيا

أعلنت وزارة الطيران المدني أن مطار شرم الشيخ حقق إنجازا كبيرا، باحتلاله قائمة المطار الأسرع في معدل النمو في قارة أفريقيا لعام 2019.

كما حصد مطار الغردقة المركز الثالث في معدل نمو أعداد الركاب لعام 2019، وفقا لإحصائية قامت بها مؤسسة "روتس أونلاين" المتخصصة بمتابعة صناعة الطيران وحركة الملاحة.

وأشارت الوزارة المصرية إلى أن هذا يعكس مدى ثقة المسافرين من مختلف أنحاء العالم في المطارات المصرية،

وكشفت الإحصائية ارتفاع الحجوزات على مطار شرم الشيخ، الذي يعد ثالث أكثر المطارات المصرية نشاطا، من 1.16 مليون مقعد في 2018 إلى 1.49 مليون مقعد في 2019، بنسبة نمو 28.9%. كما زادت أعداد الركاب القادمين إلى مطار الغردقة بنسبة 11.9 عن العام الماضي.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية إن معدل ارتفاع المسافرين إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، تم تحقيقه بفضل خطة الوزارة في إنشاء العديد من المطارات، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة جميع المطارات المصرية وتطوير المنظومة الأمنية بشكل كامل، التي ظهرت نتائجها بشكل سريع من خلال ازدياد أعداد الركاب القادمين إلى جمهورية مصر العربية.

وبدوره هنأ الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني جميع العاملين في قطاع الطيران على هذه النتائج الكبيرة، التي ظهرت بفضل جهود العاملين داخل منظومة الطيران المدني.