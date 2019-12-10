ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 3.6 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 3.1 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وشهد برنامج إصلاح اقتصادي، مدته ثلاث سنوات يدعمه صندوق النقد الدولي في مصر خلال 2017، ارتفاع معدل التضخم إلى 33 في المئة.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية عدة مرات، أحدثها في يوليو/ تموز، في إطار الاتفاق البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن لستة أشهر على التوالي في الفترة ما بين مايو/ أيار، وأكتوبر/ تشرين الأول. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات على الترتيب منذ أغسطس/ آب، بإجمالي 350 نقطة أساس.

وبلـغ الرقــم القياسي العـام لأسعـار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـــة (104.6) نقطة لشهر نوفمبر 2019، مسجـلا ارتفاعا قدره 5% عن شهر أكتوبر 2019، بحسب صحيفة "أخبار اليوم".

كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (2.7%) لشهر نوفمبر 2019، مقابل (15.6%) للشهـر نفسه من العام السابق.