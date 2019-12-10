محكمة جزائرية تصدر حكما بسجن أحمد أويحيى 15 عاما

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 15 عاما، ضد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى.

ذكرت ذلك قناة "النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن قاضي الجلسة بمحكمة "سيدي امحمد" حكم على على الوزير الأول (رئيس الحكومة) أحمد أويحيى بالسجن النافذ 15 عاما.

وقالت إن قاضي الجلسة، بذات المحكمة، أصدر حكما بالسجن 20 عاما، في حق وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، إضافة إلى تغريمه مبلغ بـ 2 مليون دينار.

يتبع...