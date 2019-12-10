رئيس وزراء السودان: تدحرجنا فى ذيل قوائم حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك: "إن بلاده تدحرجت في ذيل قوائم مكافحة الفساد وحقوق الإنسان".

وعبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، نوه حمدوك إلى اليوم الدولي لمكافحة الفساد "9 ديسمبر/ كانون الأول" واليوم العالمي لحقوق الإنسان "10 ديسمبر"، وأوضح: "هذان شأنان تدحرجنا في ذيل قوائمهما السنوية بين الأمم بسبب النظام البائد وممارساته وسلوكه الشنيع، ودفع شعبنا ثمن ذلك حصاراً وحروباً داخلية وفقراً وبعض كرامة".

وتابع حمدوك في تدوينته: "لكننا اليوم أكثر إرادة وقابلية للتقدم فمكاننا ليس في الخلف".

وتولى حمدوك رئاسة الوزراء في السودان عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل الماضي، بعد 4 أشهر من المظاهرات السودانية ضده.