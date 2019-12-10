في ذكرى اقتلاع "داعش"...العراقيون يواجهون إرهابا آخر

يحتفي العراقيون، بحشود مليونية بدأت بالتوافد من عموم المحافظات إلى العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر/ كانون الأول، بالذكرى السنوية الثانية للنصر على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ما طبقه تنظيم "داعش" من قطع للإنترنت وحجب عن العالم الخارجي لتنفيذ عمليات القتل والخطف بحق المواطنين، في محافظات شمال وغرب العراق، بغضون ثلاث سنوات من الرعب، يشهده العراقيون، في الوسط والجنوب، مع بدء ثورتهم الشعبية ضد الفساد والأحزاب.

رفع المتظاهرون في العاصمة بغداد يافطة كبيرة بجانب مبنى المطعم التركي، الذي يلازمه المحتجون منذ انطلاق الثورة يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كتبوا فيها: "مثلما حاربنا "داعش" وحررنا العراق منه سنحارب الأحزاب ونحرر البلاد منها."

ويواجه المتظاهرون عمليات القتل والاختطاف والتهديدات باستمرارهم في الاعتصامات، بأعداد أكبر، وانجازات قدموا فيها إبداعاتهم في الصبر والفن وحب الوطن والتمسك به، دون السماح لأي شخص بأن يقتحم سلميتهم، ويزعزع أمنهم في بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب التي تشهد غليانا شعبيا عارما.

ويقول الكاتب والصحفي البارز شمخي جبر في حديث لمراسلتنا، من العاصمة بغداد اليوم: "إن البعض يدعو لإقتحام الخضراء، ولا نعرف المجاميع التي تدعو لذلك، لكن المتظاهرون بساحة الاعتصام في التحرير، يرفضون هذا الأمر".

وعلل جبر رفض اقتحام المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها، وسط بغداد، بأن ذلك سيعطي حجة لقمع المتظاهرين، و"هم لا تعوزهم الحجة وقد قمعونا في وقت سابق".

ويضيف جبر: "أن حجة القمع ستكون رسمية وردة فعل تعطيهم المجال لذبحنا، لهذا نسعى إلى التمسك بالسلمية لا بل وإفشال جميع حججهم، وتبريراتهم في قمعنا".

ويرجح جبر، أن تحصل محاولات من قبل بعض الوافدين إلى ساحة التحرير لاقتحام المنطقة الخضراء المحصنة، اليوم، لكن النتائج ستكون المزيد من الضحايا، بين صفوف المتظاهرين، برصاص الأمن وقنابل الغاز.

واعتبر: "أن من يتجه نحو اقتحام الخضراء، فإنه سيدمر الحراك الاحتجاجي"، مشيرا إلى أن "بغداد تشهد توافد متظاهرين من جميع المحافظات، وسيتم إبلاغهم من قبل المعتصمين في العاصمة، بالثبات في أماكنهم وساحة التحري"ر.

وألمح الكاتب والصحفي، إلى أن التحشيد لتجمع أبناء محافظات العراق، في بغداد، الثلاثاء، المصادف "يوم النصر على "داعش"، للاحتفال، معبرا:"فإذ كان شبابنا قد انتصر على "داعش"، فإننا سننتصر على الفاسدين وهم وجه أخر لـ"داعش"".

ويعمل الشباب القائمون على سير المظاهرات في العاصمة بغداد، على مدار 24 ساعة، لتأمين ساحة التحرير ومبنى المطعم التركي المسمى "جبل أحد" لملازمة المتظاهرين له منذ 25 أكتوبر الماضي، على درء الفتنة وإبعاد المروجين لها واعتقال ما يطلق عليهم بالـ"مندسين".

ويؤكد الناشط "حيدر أحمد" وهو من أبرز الناشطين الملازمين لساحة التحرير، في تصريح لمراسلتنا، اليوم: "تمكن المتظاهرين من اعتقال عدد من المندسين الذين يحملون السلاح الأبيض وهم يحاولون استهداف المشاركين في التظاهرات".

ويشير أحمد، إلى أن هؤلاء المندسين ملثمين، ويحملون سكاكين، وأعمارهم صغيرة تتراوح بين الـ16، و27، ونفذوا هجمات طالت المتظاهرين خارج ساحة التحرير، قرب محيطها، وفي الأزقة القريبة منها وقرب الجسر الجمهوري المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

ويقول أحمد: "إن أهداف هؤلاء المسلحين بالسكاكين، معروفة للكل، وهي زعزعة الوضع وخلق حالة من الخوف لدى الناس لمنعهم من الوصول مرة أخرى إلى ساحة التحرير، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك أبدا ً، فلا أحد يستطيع أن يثني المتظاهرين ويقلل من إصرارهم".

© Sputnik . Nazek Mohammad في ذكرى اقتلاع "داعش"...العراقيون يواجهون إرهاب أخر

وأقام المتظاهرون في ساحة التحرير، مسيرة توعوية دعوا فيها إلى خلع اللثام الذي يستخدمه بعض المتظاهرين لتجنب تصويرهم من قبل عناصر مندسين من جهات متنفذة تلاحق المشاركين في المظاهرات حتى بيوتهم لقتلهم، واختطافهم مثلما حصل مع الآلاف في بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب.

وأكد القائمون على دعوة نزع اللثام، أن المتظاهرين في ساحة التحرير، يعانون من عمليات الاستهداف على يد الملثمين الذين لا يتم التفريق بينهم وبين المتظاهرين الذين يغطون وجوههم لأسباب ومخاوف من الاختطاف ومعرفة الهوية.

وأطلق المتظاهرون في التحرير، شعارات لحث المعتصمين على نزع اللثام، أبرزها عبارة : "إنزع لثامك وجهك أحلى بدون لثام"، تجنبا لمحاولات اختراق المظاهرات مثلما حصل ليلة الجمعة الماضية بدخول مسلحين ملثمين استهدفوا المتظاهرين في ساحة الخلاني، وجسر السنك، بالرصاص الحي، والسكاكين ما أسفر عن مقتل 14 متظاهرا، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة.

واستطاع المتظاهرون في ساحة التحرير تأمين جميع منافذ الدخول إلى الساحة، وحتى عند الصعود إلى داخل مبنى المطعم التركي، بعمل نقاط تفتيش تضم متطوعين منهم فتيات، وشباب، لمنع أي أعمال عنف، أو محاولات للفتنة، والأذى.

ومع انطلاق حافلات تقل المتظاهرين من محافظات وسط وجنوبي العراق نحو العاصمة بغداد شهدت مدينة ميسان الواقعة أقصى الجنوب سبعة تفجيرات، صباح اليوم، في أماكن متفرقة.

© Sputnik . Nazek Mohammad في ذكرى اقتلاع "داعش"...العراقيون يواجهون إرهاب أخر

وأفاد مصدر من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في تصريح خاص لمراسلتنا، الأحد الماضي 8 كانون الأول/ ديسمبر، بارتفاع حصيلة الهجوم المسلح الذي استهدف المتظاهرين في وسط بغداد، إلى 14 قتيلا، و110 جريحا.

واعتبرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك، يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية.

وجاء في بيان المفوضية أطلعت عليه "سبوتنيك": "تابعت المفوضية بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت مساء يوم الجمعة 6 ديسمبر/ كانون الاول 2019 في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين.

وأفادت مراسلتنا، مساء أمس الإثنين 9 كانون الأول/ديسمبر، بأن المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أطلقوا نداءا للوافدين من عموم محافظات البلاد، للمشاركة في ثورة مليونية تنطلق بالتزامن مع ذكرى الخلاص من "داعش".

© Sputnik . Nazek Mohammad في ذكرى اقتلاع "داعش"...العراقيون يواجهون إرهاب أخر

واستخدم المتظاهرون الملازمون لساحة التحرير، مكبرات الصوت الخاصة بالإذاعة، التي أسسوها مع بدء المتظاهرات يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتوجيه النداء إلى الوافدين من باقي المحافظات لاسيما الوسط، والجنوب، مطالبين إياهم بعدم الاستماع للمحرضين على العنف، بإقتحام المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة مقر لها، في وسط بغداد.

ونص النداء الذي أذاعه أحد الشباب المتظاهرين، حتى عبر مكبرات الصوت المثبتة في أعلى مبنى المطعم التركي، قبالة نصب الحرية في التحرير، على ما يلي: "يا أبناء أكتوبر، يا شبابنا المناضل، لا مصلحة للثوار في دخول المنطقة الخضراء، ومن يفعل ذلك لا يمثلنا، يرجى عدم الاستماع للأصوات التي تحرض على العنف".

وأكد المتظاهرون في التحرير، عبر النداء، أنهم باقون في الساحة، مع استمرار إضرابهم عن الدوام الرسمي، في الدوائر والجامعات، والبقاء على السلمية حتى استعادة الوطن.

© Sputnik . Nazek Mohammad في ذكرى اقتلاع "داعش"...العراقيون يواجهون إرهاب أخر

وينوه النداء، إلى أن المتظاهرين في ساحة التحرير، يعتمدون السلمية سلاحا حليفا لنصر العراقيين ضد القمع.

وكرروا، أنهم خرجوا سلميين وسيستمرون بسلميتهم، داعين الوافدين إلى عدم الاستماع للجهات التي تدعو إلى العنف، ودخول الخضراء، مشددين على أن لا مصلحة لأحد من دخولها، راجين الثبات في ساحة التحرير، وتجنب مروجي الإشاعات والفتن.

وبدأت أعداد كبيرة من المتظاهرين من مختلف محافظات العراق، تصل إلى ساحة التحرير، التي تشهد احتجاجات سلمية، منذ مطلع أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، مع ارتفاع سقف المطالب، من إقالة رئيس الحكومة، إلى محاكمة المسؤولين عن قتل المحتجين في بغداد، ومدن الوسط والجنوب لاسيما ذي قار، والنجف، وكربلاء، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لا يشترك بها أي من الأحزاب الحالية.

© Sputnik . Nazek Mohammad في ذكرى اقتلاع "داعش"...العراقيون يواجهون إرهاب أخر

الجدير بالذكر، أن قوات مكافحة الشغب، تقف عند منتصف الجسر الجمهوري، المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وتؤمنه بالكامل، وطالما استخدمت الرصاص الحي، وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين وإبعادهم، ما أسفرت عن قتل المئات، وإصابة الآلاف خلال الشهرين الماضيين.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، والبرد، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي، الثلاثاء المصادف 10 ديسمبر، ذكرى تحرير البلاد من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، عام 2017 بعد ثلاث سنوات من الحرب.