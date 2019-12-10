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    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

    حاكم دبي يزاحم محمد صلاح و"الهلال السعودي" في قائمة الأكثر تأثيرا على تويتر في 2019

    © REUTERS / POOL
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    كشف موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في تقريره السنوي، أن تغريدات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تصدرت قائمة التغريدات الأكثر انتشارا والأعلى تفاعلا على امتداد دولة الإمارات خلال 2019.

    وكشف التقرير الذي يستعرض "تويتر" من خلاله أهم الأحداث التي جرت على المنصة خلال العام المنصرم، أن تغريدات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دفعت الأخبار الحكومية إلى مقدمة التغريدات التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة على المنصة العالمية الشهيرة في الإمارات، وذلك مع توظيفه لحسابه الرسمي للكشف عن المبادرات والمشاريع والخطوات التنموية والتطويرية للدولة، ومشاركة العالم رؤيته وتجاربه تحت وسم #علمتني_الحياة، لتكون تغريداته بذلك الأكثر تفاعلا من قبل مستخدمي المنصة في دولة الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
    © AFP 2019 /
    حاكم دبي يمنح جوائز للخدمات الحكومية الأفضل ويعاقب الأسوأ
    وأورد تقرير بيانات "تويتر" للعام الحالي، والصادر تحت وسم /#حدث_في_2019 /، أهم التغريدات التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي.

    وكشف التقرير الذي أعده "تويتر" حول أبرز الأحداث المرتبطة بدولة الإمارات للعام 2019 على الموقع، أن التغريدات التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت وسم #علمتني_الحياة لمشاركة العالم رؤيته وتجاربه في القيادة والحياة، لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور من حيث الإعجاب وإعادة التغريد، ومن أبرزها تغريدة سموه التي حققت أكثر إعادة للتغريد بين تغريداته في 2019: "لا توجد أزمة طاقة .. ولا أزمة تعليم .. ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية، لدينا أزمة إدارة .. نحن أمة تملك مواردا عظيمة .. وتضم كفاءات عظيمة .. ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة ... #علمتني_الحياة". كما أورد التقرير تغريدة سموه ضمن المجموعة التي تحمل ذات الوسم ونصها: "علمتني الحياة أن لا أنتظر إنجازا من شخص يجيد اختلاق الأعذار، ولا أنتظر رأيا من شخص يجيد التلون .. ولا أنتظر أفكارا من شخص يجيد تحطيم أفكار الآخرين .. علمتني الحياة أن لا أنتظر أحدا .. بل أبادر .. وسيلحقني الآخرون"، كذلك التغريدة القائلة: "علمتني الحياة أننا في زمن نحتاج فيه للكثير من العمل والقليل من الجدل .. نحتاج حولنا مزيدا من الحكماء لا السفهاء .. علمتني الحياة أننا في زمن حفاظنا على مكتسباتنا هو أهم مكاسبنا .. وتوحيد القلوب أحد أهم خطوط دفاعاتنا .. والحفاظ على عقلانيتنا أفضل خطة في زمن كثر فيه الغوغاء".

    وكان للإمارات نصيب وافر من تقرير "تويتر" السنوي لعام 2019، إذ حصد رائد الفقضاء الإماراتي، هزاع المنصور، على أعلى إعادة تغريدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2019.

    وفي المملكة العربية السعودية، تصدر لاعب "الهلال" السعودي"، بافيتيمبي غوميز قائمة لاعبي كرة القدم الأكثر ذكرا على "تويتر" خلال 2019، يليه في المركز الثاني رئيس نادي "الهلال" السابق، سامي الجابر، ثم لاعب "الهلال" محمد الشلهوب وأخيرا نجم نادي "النصر" السعودي، ماجد عبد الله.

    أما على مستوى هاشتاغات الأندية الرياضية السعودية الأكثر ذكرا في 2019، فتصدر نادي "الهلال" القائمة، يتبعه أندية "النصر" ثم "الاتحاد" و"الأهلي" السعودي.

    وفي مصر، تصدر اللاعب المصري الدولي، في فريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، قائمة أكثر لاعب كرة القدم ذكرا على موقع التغريدات الشهير، يليه اللاعب في النادي الأهلي أحمد فتحي، ثم لاعب نادي الزمالك، شيكابالا، وأخيرا اللاعب في نادي وست بروميتش ألبيون البريطاني، أحمد حجازي.

     

      

     

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