"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة أن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع لقوات التحالف أثناء تحليقها في سماء منطقة الكسارة التابعة لمديرية كتاف شرق صعدة المحاذية لقطاع نجران جنوب غربي السعودية".

ولم تذكر القناة تفاصيل عن العملية.

والطائرة هي الثالثة التي تتمكن جماعة "أنصار الله" من إسقاطها خلال أسبوع، حيث أعلنت "أنصار الله"، السبت الماضي، إسقاط طائرة شرق جبل العلم في قطاع جيزان، بعد يومين من إعلانها تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط طائرة استطلاعية أخرى شرق جحفان في القطاع ذاته.

وتنفذ "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة، في مواجهة هجمات يشنها تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية على مواقع الجماعة منذ قرابة خمس سنوات.