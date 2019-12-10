اجتمع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بأمراء غرفة عمليات المنطقة الغربية، في إطار سعي الجيش الوطني الليبي إلى تحرير العاصمة طرابلس.

ذكرت ذلك شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أن هدف الاجتماع هو متابعة العمليات العسكرية لتحرير العاصمة.

وقبل أيام نشرت صفحة "الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية" بيانا للقيادة العامة بشأن عملية طوفان الكرامة، قالت فيه: "إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تأخذ على عاتقها تحرير طرابلس من براثن الإرهاب، وتفكيك المليشيات المسلحة ونزع سلاحها، بتكليف ومؤازرة من الشعب الليبي الأبي".

قائد الجيش الوطني الليبي يجتمع بأمراء غرفة عمليات المنطقة الغربية وذلك لمتابعة العمليات العسكرية لتحرير العاصمة — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) December 10, 2019

وقالت: "إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عاقدة العزم على تنفيذ أوامر الشعب الليبي بتحرير كل شبر من تراب الوطن الغالي على قلوبنا،وهي تسير قدما نحو تحرير العاصمة طرابلس، ولن يثنيها عن ذلك شيء".

وقالت: "إنها تدعو جميع المقاتلين، الذين لا يحملون فكرا متطرفا لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس، والعودة إلى مدنهم آمنين، لنحتكم وإياهم إلى القانون ولكلمة الشعب الليبي".

ودعت القيادة العامة للجيش الليبي المجتمع الدولي بكل محافله، مؤتمر برلين وغيره من اللقاءات الدولية المعنية بليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدعمها ومساعدتها في القضاء على المجموعات الإرهابية في طرابلس".