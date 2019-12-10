محلل ليبي يستبعد إرسال أردوغان قوات تركية إلى بلاده

استبعد محلل ليبي إمكانية أن يبعث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقوات تركية إلى ليبيا.

وقال كامل المرعاش، الكاتب والمحلل الليبي، لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر أثير راديو "سبوتنيك" إن الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق، موجود بالفعل في ليبيا في شكل طائرات مسيرة ومركبات وأسلحة وغيرها".

وتابع: "إلا أن هذا لم يغير شكل المعادلة على الأرض في معركة طرابلس، لذلك التوقيع على مذكرة التفاهم مع أردوغان، جاء ربما ليبشر بشأن هذا التدخل".

واستبعد مرعاش أن ينفذ أردوغان هذا الكلام عمليا على الأرض، مشيرا إلى أن كلام أردوغان عن تدخل عسكري في ليبيا يجيء في إطار إنجاح مؤتمر برلين، والضغط على الجيش الوطني، لوقف عملياته في اتجاه طرابلس، والتمهيد لحل سياسي يضمن بقاء الوفاق والسراج في المشهد.

وأضاف مرعاش أنه "إذا حدث أي تدخل عسكري تركي فإن هذا معناه غزو عسكري، لن يسكت عنه الشعب الليبي ولا الدول الفاعلة في الإقليم ولا المجتمع الدولي ومجلس الأمن".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إنه من حق تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في حال تمت دعوتها من الشعب الليبي، مشيرا إلى أنه يخطط لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث الأوضاع في ليبيا.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "تي أر تي" التركية: "في حال دعانا الشعب الليبي فيحق لنا إرسال قوات عسكرية إلى هذا البلد".

وتابع قائلا: "طلبت عقد لقاء مع الرئيس الروسي بوتين لبحث الأوضاع في ليبيا، قبل اللقاء المقرر في الثامن من الشهر المقبل، وقد يتم ذلك خلال الفترة القادمة، لأنني لا أريد أن تصبح ليبيا سوريا ثانية".