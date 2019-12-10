إصابات بمرض إنفلونزا الخنازير في الأردن... و"الصحة" تحذر

أعلن الأردن عن تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس "إتش 1 إن 1" المعروف باسم إنفلونزا الخنازير.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة الأردنية إن 8 حالات تتلقى العلاج في مستشفيات البلاد من المرض، حسب صحيفة الدستور الأردنية.

وزارة الصحة تعلن عن وجود 8 حالات لـ #انفلونزا_الخنازير (H1N1) تتلقى العلاج في عدد من مستشفيات المملكة، وهي تتماثل للشفاء ووضعها العام مستقر#الأردني_أخبار @mohgovjo @DrSaadJaber #H1N1 pic.twitter.com/kpunObgL4F — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) December 10, 2019

وقالت مسؤولة كبيرة في وزارة الصحة، إن "وزارة الصحة تعاملت خلال الفترة الماضية مع 49 حالة إصابة بفيروس H1N1 تلقت العلاج اللازم وتماثلت للشفاء، وغادرت المستشفيات، ولم يتبق سوى الحالات الـ 8 المشار لها".

وأكدت هديل السايح، أن حالة الوفاة التي حصلت في مستشفى الكرك العسكري كان صاحبها "مصابا بإنفلونزا الخنازير ويعاني من نقص في المناعة".

ودعت وزارة الصحة الأردنية المواطنين إلى اتباع الطرق الوقائية للحماية من الإنفلونزا.