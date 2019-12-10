مستثمرون غير سعوديين يحصلون على 23% من شريحة المؤسسات في طرح "أرامكو"

قال أحد البنوك التي تعمل على الطرح العام الأولي لعملاق النفط السعودي "أرامكو"، اليوم الثلاثاء، إنه تم تخصيص 23.1 في المئة من شريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي لمستثمرين غير سعوديين.

وأضافت "سامبا كابيتال"، في بيان، أنه تم تخصيص 13.2 بالمئة من شريحة المؤسسات لمؤسسات حكومية سعودية. وكانت النسبة المئوية الأكبر من التخصيص من نصيب الشركات السعودية، والتي بلغت 37.5 بالمئة.

وقالت إن القيمة النهائية لتغطية شريحة المؤسسات في الاكتتاب إجمالا بلغت 397 مليار ريال (105.86 مليار دولار)، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان مسؤول تنفيذي في أحد البنوك التي تقود طرح "أرامكو" قد أعلن، أمس الاثنين، أن حصيلة الطرح العام الأولي ارتفعت الي 29.4 مليار دولار بعد أن مارست شركة النفط خيار بيع أسهم إضافية بنسبة 15 بالمئة.

وأضاف وسيم الخطيب، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في ذراع الاستثمار بالبنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية، أن العدد النهائي للأسهم المبيعة بلغ 3.450 مليار سهم والقيمة النهائية 29.4 مليار بعد ممارسة خيار التخصيص الإضافي.

كانت أرامكو جمعت 25.6 مليار دولار من الطرح الرئيسي، يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تدرج أرامكو أسهمها في البورصة السعودية يوم الأربعاء، بعد استكمالها أكبر طرح أولي في التاريخ.