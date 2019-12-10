سفير الجزائر الجديد يقدم أوراق اعتماده في الخارجية السورية

تسلم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجزائر الجديد لحسن تهامي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الوزير المعلم استقبل السفير لحسن تهامي، وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى الجمهورية العربية السورية.

وبحسب الوكالة، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.

يذكر أن سفير الجزائر السابق لدى دمشق صالح بوشة أنهى مهام عمله في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.