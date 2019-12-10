استرجاع قطع أثرية فرعونية قبل بيعها في طبرق الليبية

وأكدت مديرية أمن مديتة بنغازي، في بيان نشرتها اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على"فيسبوك" إلقاء القبض على هذين المتهمين في مدينة طبرق، قبل إتمامهما صفقة لبيع هذه الآثار في مدينة بنغازي مقابل 4.5 مليون دينار.

وأكدت مديرية الأمن أنها ستكشف التفاصيل الخاصة بتلك الجريمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

هذا وأعلن جهاز مكافحة التجارة غير الشرعية في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضبط عصابة تمتهن تجارة قطع أثرية في مدينة بنغازي متلبسين، بعد إعداد كمين لهم، وتمت مصادرة القطع الأثرية، ثم تسليمها إلى الأجهزة المعنية في الحكومة الموقتة.