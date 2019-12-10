شاهد التغريدة التي شغلت بال السعوديين في 2019

أعلن موقع "تويتر" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن أكثر تغريدة لاقت تفاعلا داخل المملكة العربية السعودية خلال 2019.

وأشار إلى أن تغريدة أحد المستخدمين على "تويتر"، حصدت أعلى إعادة تغريد مع تعليق في السعودية، والتي ضمّن فيها مقطع مصور يتحدث فيه صاحب أحد مطاعم الكشري، عن خسائره بسبب أعمال إنشائية في الطريق المؤدي له.

ولفت "تويتر" إلى أن قصة صاحب المطعم، لاقت تفاعلا كبيرا من مختلف أطياف المجتمع السعودي.

حصدت تغريدة السعودي أبو حمود @i_video1، مالك مطعم كشري الباشا، على أعلى إعادة تغريد مع تعليق في السعودية بعد أن نشر مقطع فيديو على تويتر يتكلم فيه عن خسائر مطعمه بسبب أعمال إنشائية في الطريق المؤدي له، حيث لاقت قصته تفاعلاً كبيراً من مختلف أطياف المجتمع السعودي. #حدث_في_2019 https://t.co/5X1blNt3Ff — Twitter MENA (@TwitterMENA) December 10, 2019

​يشار إلى أن "تويتر" طرحت، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي لعام 2019، والذي يتضمن أكثر التغريدات والموضوعات والأسماء التي لافت تفاعلا من جانب مستخدميه، سواء في الوطن العربي أو حول العالم.