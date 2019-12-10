من وراء المتوسط... فرنسا تحث لبنان على تشكيل الحكومة في أقرب وقت

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة بسرعة أو المخاطرة بتفاقم الأزمة المالية لتهدد استقرار البلاد.

وقال لو دريان في مؤتمر صحفي "(عليهم) أن يشكلوا حكومة بسرعة لأن أي تأخير سيؤدي لاستمرار تفاقم الوضع"؛ وفق وكالة "رويترز".

يذكر أن فرنسا تستضيف يوم غد الأربعاء، اجتماعا لمجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم مانحين من الدول الخليجية العربية مثل السعودية وقوى أوروبية كبيرة والولايات المتحدة.

وبعد مرور ستة أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية مخاوف متعلقة باستقرار لبنان في ظل فرض البنوك قيودا على حركة رأس المال وشح الدولار وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء.