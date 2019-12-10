الجيش الليبي: دمرنا إمدادات للميليشيات بينها أسلحة قطرية وتركية

أعلن العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، تدمير نسبة كبيرة من الأسلحة والإمدادات التي وصلت إلى الميليشيات في طرابلس.

وقال المحجوب في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إنه تم تدمير أسلحة وصلت من تركيا وقطر إلى ميليشيات طرابلس.

وأضاف أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر ترأس اجتماعا عسكريا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عملية تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات، متابعا "العملية التي أطلقها الجيش تمكنت من تدمير نسبة كبيرة من الإمدادات العسكرية التي وصلت إلى الميليشيات في طرابلس من قطر وتركيا".

وأشار إلى أن حتفر هو من يقود العمليات في الجبهات، كافة سواء في سرت أو المنطقة الغربية أو المنطقة الجنوبية، ويتابع مراحل العمليات القتالية.

وتابع المحجوب "حفتر أعطى تعليمات لآمري العمليات، ووضع اللمسات الخاصة على الخطط للعمليات الميدانية التي تنهي المعارك في العاصمة، وتقضي على الميليشيات التي تحاول التصدي لضربات قواتنا".

وأوضح أن "المعركة التي شنها الجيش الليبي تمكنت من القضاء على نسبة كبيرة من إمكانيات الميليشيات، التي وصلتها من تركيا وقطر، مثل الآليات والطائرات"، مشيرا إلى "الميليشيات تغولت في طرابلس وحصلت على إمكانيات رهيبة، قضينا على إمكانيات جيوش في داخل المدينة من مخازن ذخيرة وأسلحة وآليات معدات، وبعضها قادم من تركيا وقطر".

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي، يشن منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، حملة عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات.