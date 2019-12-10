الكويت وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم

وقعت دولة الكويت والسلطة الوطنية الفلسطينية، في رام الله، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول، الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن "المذكرة تأتي على خلفية سعي الهيئة نحو تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها وتعزيز تعاونها مع الهيئات النظيرة".

يذكر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الأول الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في رام الله، والذي انطلقت أعماله مساء أمس الاثنين وتستمر لغاية يوم غد الأربعاء.