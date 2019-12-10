السيسي ورامافوزا يبحثان مجمل قضايا القارة وتعزيز العلاقات بين البلدين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على وحدة ليبيا واستقرارها، ودعمها لجهود جيشها الوطني في القضاء على الإرهاب.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة المصرية عقب مباحثات أجراها السيسي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في القاهرة اليوم الثلاثاء، تناولت مجمل قضايا القارة الإفريقية، وآفاق العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا.

وبحسب البيان فقد "تم التوافق حول أهمية انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين مطلع العام القادم 2020، لبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في البنية التحية خاصة مشروع ممر القاهرة – كيب تاون".

وأشاد الرئيسان بالتنسيق المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا في الملفات ذات الصلة والاتحاد على مدار السنوات الماضية، "مع الإعراب عن التطلع لاستمرار التنسيق في هذا الصدد".

وتطرقا أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية لا سيما مستجدات جهود تحقيق السلام في جنوب السودان، فضلا عن آخر تطورات الأزمة الليبية، حيث أكد الرئيس السيسي "حرص مصر على وحدة واستقرار ليبيا، ودعمنا الدائم لكافة خطوات التسوية السياسية بالبلاد، وجهود الجيش الوطني في القضاء على الإرهاب".