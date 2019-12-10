المالكي: مخططات تقسيم العراق فشلت لسببين

قال رئيس ائتلاف "دولة القانون"، نائب رئيس الجمهورية العراقي، ورئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، إنه بفتوى المرجعية الدينية العليا والتضحيات فشلت مخططات تقسيم بلاده.

وذكر المالكي، في تغريدة على موقعه في "تويتر"، إنه "بفتوى المرجعية الدينية العليا وتضحياتكم فشلت مخططات تقسيم العراق وأنهت أسطورة الاٍرهاب وحققت النصر المؤزر".

وأضاف أن "مسؤوليتكم اليوم، تستدعي حماية سيادة العراق والحقوق المشروعة للشعب والحفاظ على التجربة الديمقراطية".

بفتوى المرجعية الدينية العليا وتضحياتكم فشلت مخططات تقسيم العراق وأنهت أسطورة الاٍرهاب وحققت النصر المؤزر، مسؤوليتكم اليوم تستدعي حماية سيادة العراق والحقوق المشروعة للشعب والحفاظ على التجربة الديمقراطية #المالكي #عامان_على_النصر — Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) December 10, 2019

​ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، والبرد، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويحتفل العراقيون، اليوم 10 ديسمبر/ كانون الأول، بالذكرى الثانية لتطهير البلاد من تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول الأوروبية.