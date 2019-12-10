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16:56 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الجديد

    وزير الخارجية السعودي: وحدة الدول الخليجية "ثابتة ومتماسكة"

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    العالم العربي
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    قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول، إن التهديد الإيراني يطال كل دول الخليج.

    وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عقب اختتام القمة الخليجية الأربعون في الرياض.

    زعماء مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض
    © REUTERS / HANDOUT
    البيان الختامي للقمة الخليجية: أي اعتداء على أي دولة بالمجلس هو اعتداء على المجلس كله
    وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن وحدة الدول الخليجية "ثابتة ومتماسكة".

    وتابع الأمير فيصل بن فرحان بقوله "على النظام الإيراني تغيير تصرفاته قبل أن يدعو للسلام".

    واستمر بقوله "من الصعب أن تكون إيران جزءا من منظومة أمنية في المنطقة".

    وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد افتتح أعمال القمة الخليجية الأربعين المقامة في الرياض قبل قليل.

    وقال الملك سلمان، إن "مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بالمنطقة"، مطالبا دول الخليج بأن "تتحد في مواجهة عدوانية إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    وأضاف أن "النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية، ودعم الإرهاب، ما يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام وتأمين نفسها في مواجهة هجمات صواريخه الباليستية".

    وأكد العاهل السعودي على أهمية "التعامل بجدية مع برنامج إيران النووي لتطوير الصواريخ الباليستية"، مشددا على "أهمية تأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية والملاحة البحرية في المنطقة".

    كما تطرق الملك سلمان إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا على موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين على ضوء القرارات الدولية.

    ​​وبشأن اليمن، ثمن العاهل السعودي "جهود الأشقاء اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض"، مؤكدا على استمرار التحالف العربي بقيادة المملكة في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث".

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    الكلمات الدلالية:
    القمة الخليجية, مجلس التعاون الخليجي, الرياض, السعودية, إيران, الخارجية السعودية
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