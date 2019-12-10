وزير الخارجية السعودي: وحدة الدول الخليجية "ثابتة ومتماسكة"

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول، إن التهديد الإيراني يطال كل دول الخليج.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عقب اختتام القمة الخليجية الأربعون في الرياض.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن وحدة الدول الخليجية "ثابتة ومتماسكة".

وتابع الأمير فيصل بن فرحان بقوله "على النظام الإيراني تغيير تصرفاته قبل أن يدعو للسلام".

واستمر بقوله "من الصعب أن تكون إيران جزءا من منظومة أمنية في المنطقة".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد افتتح أعمال القمة الخليجية الأربعين المقامة في الرياض قبل قليل.

وقال الملك سلمان، إن "مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بالمنطقة"، مطالبا دول الخليج بأن "تتحد في مواجهة عدوانية إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن "النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية، ودعم الإرهاب، ما يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام وتأمين نفسها في مواجهة هجمات صواريخه الباليستية".

وأكد العاهل السعودي على أهمية "التعامل بجدية مع برنامج إيران النووي لتطوير الصواريخ الباليستية"، مشددا على "أهمية تأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية والملاحة البحرية في المنطقة".

كما تطرق الملك سلمان إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا على موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين على ضوء القرارات الدولية.

وزير الخارجية السعودي: على النظام الإيراني تغيير تصرفاته قبل أن يدعو للسلام #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVnMqm — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 10, 2019

​​وبشأن اليمن، ثمن العاهل السعودي "جهود الأشقاء اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض"، مؤكدا على استمرار التحالف العربي بقيادة المملكة في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث".