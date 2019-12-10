رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: هجمات "أرامكو" تؤثر على أمن بلادنا القومي

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال غادي آيزنكوت، إن هجمات "أرامكو" تؤثر على أمن بلاده القومي.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الاثنين، أن آيزنكوت قد صرح بأن الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية "أرامكو"، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قد تؤثر على مستقبل إسرائيل وأمن بلادها القومي، وكذلك على الدول المجاورة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان السابق، خلال ندوة عقدت بمركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، أمس الاثنين، أن إيران قامت بأفعال مهمة وخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع إرسالها طائرات دون طيار متفجرة إلى إسرائيل.

وادعى الجنرال آيزنكوت أن بلاده تمتلك تفوقا استخباريا واستراتيجيا على سوريا وإيران، ما يضع أمامهما صعوبات للعمل ضدها، وأن المظاهرات التي يشهدها لبنان فرصة نادرة لفصل هذا البلد عن الإيرانيين وحزب الله.

ويشار إلى أنه بين الفينة والأخرى، تخرج وسائل الإعلام العبرية للتأكيد بأن هناك مخاوف إسرائيلية حقيقية من احتمالية هجوم إيران المفاجئ على بلادها.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، تقريرا جاء فيه أن القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل تخشى من هجوم إيراني مفاجئ على غرار الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية "هجمات أرامكو"، التي وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن إيران تمتلك أسلحة حديثة ومتطورة وإيجابية، تمكنت - بحسب الصحيفة - من استهداف منشآت نفطية سعودية، في سبتمبر/أيلول الماضي، وألحقت أضرار واسعة بتلك المنشآت، في وقت نفت فيه طهران قيامها بهذه الضربات.

ويشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد تبنت يوم السبت، 14 سبتمبر/أيلول الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

بيد أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.