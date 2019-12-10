السعودية تعلن موقفها بشأن تقديم مساعدات إلى لبنان

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه "من المهم للشعب اللبناني ونظامه السياسي إيجاد طريق للمضي قدما يضمن استقرار لبنان وسيادته".

وأضاف وزير الخارجية السعودي اليوم الثلاثاء إن استقرار لبنان "بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة". ويشهد ا حتجاجات منذ ما يزيد على شهر أدت إلى استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري.

وأضاف الوزير السعودي أنه لن يستبق الحكم على مؤتمر لدعم لبنان من المقرر عقده هذا الأسبوع في باريس وأنه سينتظر نتائج هذا المؤتمر.

وردا على سؤال بشأن المساعدات للبنان، قال الأمير فيصل خلال مؤتمر صحفي بعد قمة لدول الخليج العربية في الرياض إن شعب لبنان ونظامه السياسي بحاجة إلى إيجاد طريق للمضي قدما يضمن استقرار لبنان وسيادته.

يذكر أن فرنسا تستضيف يوم غد الأربعاء، اجتماعا لمجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم مانحين من الدول الخليجية العربية مثل السعودية وقوى أوروبية كبيرة والولايات المتحدة.

وبعد مرور ستة أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية مخاوف متعلقة باستقرار لبنان في ظل فرض البنوك قيودا على حركة رأس المال وشح الدولار وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء.