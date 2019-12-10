توقيع اتفاقية بين الإمارات وإسرائيل

ونشرت الوزارة الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت فيها التوقيع في الإمارات على الاتفاقية الرسمية لمشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو دبي" في العام المقبل.

في الإمارات تم التوقيع على الاتفاقية الرسمية لمشاركة إسرائيل في معرض اكسبو دبي العام المقبل. رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالمناسبة قائلاً إن مشاركة إسرائيل في المعرض تعكس ارتفاعا في مكانة إسرائيل في المنطقة، وأكد أن المشاركة تمنح إسرائيل فرصة غير عادية لعرض قدراتها وإنجازاتها pic.twitter.com/N1S4gIgbza — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 10, 2019

وأكدت الصفحة أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، رحب بالمناسبة، قائلا:

إن مشاركة إسرائيل في المعرض تعكس ارتفاعا في مكانة إسرائيل في المنطقة.

وشدد يسرائيل كاتس على أن مشاركة بلاده في معرض "إكسبو دبي" تمنح إسرائيل فرصة غير عادية لعرض قدراتها وإنجازاتها.