هجوم مسلح يستهدف نقطة أمنية قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية

تعرضت نقطة أمنية قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو لهجوم مسلح، مساء اليوم الثلاثاء.

القاهرة - سبوتنيك. نقل "راديو دالسان" المحلي أن "إطلاق نار سُمع مساء اليوم في مقديشو، بعد هجوم مسلح شنته عناصر من حركة الشباب، على نقطة أمنية تؤدي للقصر الرئاسي وسط المدينة".

الجدير بالذكر أن أرض الصومال تشهد هذه الأيام خلافات بين الإدارة الحاكمة والأحزاب المعارضة في قضايا من بينها تشكيل لجنة الانتخابات والقرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ في التمديد لنفسه ولمجلس النواب الأمر الذي فرضته المعارضة رفضا قاطعا.