تحذير من كوارث طبيعية... الإسكندرية واحدة من 5 مدن مهددة بالغرق

حذر خبير مناخ من غرق 5 مدن على مستوى العالم، أبرزها مدينة الإسكندرية شمالي مصر، وذلك بسبب كوارث طبيعية.

صرح الدكتور هشام العسكري، الخبير في علوم الأرض والمناخ، أن "مدينة الإسكندرية واحدة من 5 مدن مهددة بالغرق في العالم، لذا يجب أن يتم الأخذ بالتوقعات بجدية والتعامل معها ووضع خطط لها"، بحسب ما نقله موقع "بوابة أخبار اليوم".

وأضاف العسكري، أستاذ علوم الاستشعار عن بعد بجامعة شميد بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال لقاء عقد بمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مراقبة الأرض وعلوم البيانات لمعالجة مصير النظم البيئية"، أنه كان من المفترض ألا تزداد درجة حرارة الأرض خلال القرن الحالي عن 2 درجة مئوية، وذلك حتى يتجنب العالم حدوث كوراث طبيعية.

وتابع "أن الدراسات تشير إلى أننا في أول 20 عام في القرن زادت درجة الحرارة أكثر من درجة وهو مؤشر خطير".

وأشار إلى أن "الخبراء يتحدثون عن زيادة درجة الحرارة في العالم درجة ونصف بحلول العام 2030، وهذا معناه أننا بنهاية القرن سنتخطى الثلاث درجات بكثير، وهوما يعني وجود أثر سلبي كبير للغاية على الحياة في الكوكب، وقد تقضي على حياة 5 مليارات إنسان على سطح الكوكب".

وأوضح أن "أي كارثة طبيعية تحدث في أي منطقة في العالم فهي بالطبع تؤثر على باقي العالم، فمثلا لو حدث حريق في الغابات في أمريكا فبالتأكيد أنه سيؤثر على باقي العالم".

وقال العسكري "إننا في مصر أمامنا تحديات تتعلق بندرة المياه، متطرقا إلى الحديث عن سد النهضة والمفاوضات المصرية الإثيوبية السودانية وأهمية أن تحافظ مصر على حد أدنى من كميات المياه القادمة وهي 48 مليار متر مكعب خلال سنوات الملء".

واستكمل "إثيوبيا تتحدث عن عدد سنوات ملء للسد ستؤثر على الحياة في مصر إذا تم تنفيذها، ولذا مصر تسعى إلى حفظ حقوقها من المياه وهو أن تزيد من عدد سنوات ملء السد لكي تتمكن مصر من تلافي النتائج السلبية للسد؛ خاصة وأن الأقمار الصناعية والدراسات تشير إلى أن السنوات المقبلة ستكون جافة وغير مطيرة على منطقة شمال أفريقيا".