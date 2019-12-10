8 إصابات جديدة في الأردن بفيروس إنفلونزا الخنازير

كشفت وزارة الصحة في الأردن عن وجود 8 حالات تتلقى العلاج في عدد من المستشفيات مصابة بفيروس "إنفلونزا الخنازير".

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس "إتش1 إن1" (H1N1) المعروف باسم "إنفلونزا الخنازير".

وزارة الصحة تعلن عن وجود 8 حالات لـ #انفلونزا_الخنازير (H1N1) تتلقى العلاج في عدد من مستشفيات المملكة، وهي تتماثل للشفاء ووضعها العام مستقر#الأردني_أخبار @mohgovjo @DrSaadJaber #H1N1 pic.twitter.com/kpunObgL4F — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) December 10, 2019

وكشفت الوزارة في بيانها الصادر اليوم عن وجود 8 حالات تتلقى العلاج في عدد من مستشفيات المملكة، مشيرةً إلى استقرار وضعها.

وأوضحت أن "معالجة حالات الإصابة لا تتطلب عزل المصابين في المستشفيات، حيث يتم توفير العلاج ومراقبة استجابتهم له ومن ثم مغادرتهم للمستشفيات عند استجابتهم".

وفي نفس السياق قالت هديل السائح، مديرة قسم الأمراض السارية في الوزارة: "إن إنفلونزا الخنازير H1N1 تعتبر من أشكال الانفلونزا الموسمية التي تظهر سنويا، وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة، وأن وزارة الصحة تعاملت بنجاح مع 49 حالة إصابة غادرت المستشفى ولم يبقى إلا هذه الحالت ال8 وهي في طريقها للشفاء".

وتعقيبا على حالة الوفاة المسجلة في مستشفى الكرك العسكري (جنوب) أمس الإثنين، ذكرت أن "المتوفى كان مصابا بانفلونزا الخنازير ويعاني من نقص المناعة الناتج عن رومتزم مزمن، ما سبب مضاعفات أدت إلى وفاته".

ولا تعد هذه المرة الأولى لظهور فيروس "إتش1 إن 1" في الأردن، فقد أعلنت أكثر من حالة مماثلة خلال الأعوام الماضية.