البحرين تأسف لعدم حضور أمير قطر القمة الخليجية

أعرب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة عن أسفه لما وصفه بـ"عدم جدية" قطر في إنهاء الأزمة الخليجية، مشددا على تمسك الدول الأربع السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر بمطالبها المقدمة للدوحة قبل عامين.

القاهرة - سبوتنيك . وقالت خارجية البحرين في بيان، اليوم الثلاثاء "أعرب خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية عن أسفه لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، وهو الأمر الذي كان واضحًا تمامًا في طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج.. وسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها ".

وشدد وزير الخارجية البحريني "دولنا تتمسك تمامًا بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الست الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من تموز/ يوليو من العام 2017".

وكان مراقبون رجحوا انعقاد القمة الخليجية الـ40 في أجواء بروتوكولية ومراسمية فقط بسبب استمرار الأزمة الخليجية، وهو ما بدا واضحا خلال الجلسة المغلقة التي استغرقت دقائق، ثم خرج القادة لإعلان بيانهم الختامي.

وتُصر الدول الأربع على تنفيذ مطالبها الـ13 التي قدمتها لقطر، وتتضمن التوقف عن التقارب مع إيران، وتسليم الهاربين الذين تؤويهم والمطلوبين على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب، ووقف دعمها لتنظيمات تصنفها هذه الدول بـ"الإرهابية".

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كشف قبل يومين عن زيارته للرياض، وأن مباحثات جارية لإنهاء الأزمة.