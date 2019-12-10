وزير خارجية البحرين يكذب رواية نظيره القطري عن اللقاءات مع السعودية

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة "إن ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقًا".

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كشف الجمعة الماضية، عن تفاصيل اللقاءات التي عقدت مع السعودية بشأن المصالحة الخليجية

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط الذي انعقد بالعاصمة الإيطالية روما، إن "الحديث لم يدر عن المطالب الـ13 التعجيزية لعودة العلاقات مع الدوحة، وأن المفاوضات تبتعد عنها"، في إشارة إلى احتمال تجاوز دول المقاطعة لها من أجل إتمام المصالحة، وذلك حسب صحيفة "الراية" القطرية.

وأضاف: "هناك سلسلة من الأحداث وقعت وسلسلة من الاجتماعات عقدت في عدة عواصم والوقت لم يحن للكشف عنها"، مؤكدا أن سياسة قطر المستقلة وشؤونها الداخليّة لن تكون محل تفاوض مع أي طرف".

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" قالت خارجية البحرين في بيان، اليوم الثلاثاء "أعرب خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية عن أسفه لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، وهو الأمر الذي كان واضحًا تمامًا في طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج.. وسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها".

وشدد وزير الخارجية البحريني "دولنا تتمسك تمامًا بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الست الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من تموز/ يوليو من العام 2017".