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22:37 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    القمة الخليجية في السعودية - 2019

    من هو نايف الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    وافق مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، على ترشيح نايف الحجرف أمينا عاما جديدا للمجلس، خلفا للأمين العام عبد اللطيف الزياني الذي تنتهي ولايته كأمين عام للمجلس في أبريل/ نيسان المقبل.

    وخلال كلمته في افتتاح القمة الأربعين للمجلس اليوم الثلاثاء، بارك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للحجرف ترشيحه للمنصب، متمنيا له التوفيق، فيما قال الزياني في مؤتمر صحفي عقب القمة إن الحجرف سيباشر مهامه بداية من شهر أبريل المقبل.

    ​والحجرف هو ثاني كويتي يتولى أمانة المجلس، وسادس الأمناء منذ تأسيس المجلس في 25 مايو1981.

    وللحجرف تاريخ طويل في عدة مناصب في القطاع الحكومي والخاص حيث كان وزيرا للمالية ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي في يوليو 2012 ووزيرا للمالية ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي في يوليو 2013 حيث قدم استقالته في يناير 2014، بحسب موقع صحيفة "الأنباء" الكويتية.

    ​وترأس الحجرف مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عام 2014، ثم عاد إلى التشكيل الوزاري وزيرا للمالية في نوفمبر 2017 حيث قدم استقالته في نوفمبر 2019.

    وكان نايف الحجرف عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتولى منصب مدير بنك البحرين والكويت في البحرين، وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وشركة الاستثمارات العربية في الرياض.

    والحجرف عمل مستشارا ماليا في سوق الكويت للأوراق المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطيط. كما كان الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وعضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للبترول.

    ​وتولى الحجرف منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للديناميات المحدودة، ومساعد نائب الرئيس للخدمات الأكاديمية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

    والحجرف حاصل على الدكتوراه في المحاسبة من جامعة هال البريطانية 2002 وعلى الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين الأمريكية 1997 وعلى البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت 1994.

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