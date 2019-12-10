رئيس البرلمان المصري يعلق على ملابس الفنانات في المهرجانات السينمائية

علق علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، على ما أثير داخل المجلس حول ملابس بعض الفنانات أثناء حضورهن المهرجانات.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان إن "مسألة الزي الخاص بالفنانات والفنانين لا يخضع لسلطة وزارة الثقافة، ويندرج تحت الحرية الشخصية"، بحسب موقع "مبتدا" الإخباري المصري.

وتابع عبد العال، وهو استاذ قانون، "الحالة الوحيدة التي يتعامل فيها القانون، هي معاقبة أي تصرف يخدش الحياء يتم ارتكابه في الشارع.

وشدد: "يجب أن نفصل بين الأمور بعضها البعض"، وأضاف: "من لا يريد المشاهدة لا يجلس أمام التلفاز".

وكان نائب في البرلمان المصري تحدث خلال الجلسة العامة عن بعض المهرجانات وما يثار فيها عن وجود ملابس شبه عارية ترتديها بعض الفنانات.

وقال: "مهرجان زي مهرجان الجونة مثلا كله بيتسابق أكتر قطعة من الملابس تتقلع إيه، دا مش معناه إن الفنانات المحترمات كل واحدة رايحة من غير لبس".

وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة الثقافة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وقالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خلال الجلسة إن "هناك جهودا كبيرة تبذل وتنسيقا بين كل القطاعات التابعة للوزارة لتحقيق استراتجية مصر 2030 فيما يتعلق بالجانب الثقافى، وتوفير الإمكانات المادية اللازمة للتطوير والهيكلة".

وتابعت، ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب، بشأن تفعيل دور قصور الثقافة وتفعيل الثقافة الشعبية: "حاليا كل الجهات تعمل مع بعضها، وقبل ذلك كانت جزر منعزلة، وننسق لنحقق الاستراجية، فكل جهات الوزارة تشتغل مع بعضها، وما يطبق فى الأوبرا ليس إهدار أموال، فكل قطاع له ميزانيته، وننسق بين القطاعات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة".