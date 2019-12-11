محمد بن راشد: مجلس التعاون ضمانة عربية للمستقبل

أكد نائب رئيس رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الثلاثاء، مجلس التعاون يعتبر ضمانة عربية للمستقبل.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على موقع "تويتر"، "مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال مشاركتنا في قمة مجلس التعاون بالرياض".

مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال مشاركتنا في قمة مجلس التعاون بالرياض ... مجلس التعاون سيبقى .. والأخوة الخليجية ستبقى .. لأنها ضمانة عربية للمستقبل .. وأمل المنطقة في أن نكون جزءا من صناعة وصياغة مستقبل العالم .. pic.twitter.com/x3MgFVIwhe — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 10, 2019

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "مجلس التعاون سيبقى .. والأخوة الخليجية ستبقى.. لأنها ضمانة عربية للمستقبل.. وأمل المنطقة في أن نكون جزءا من صناعة وصياغة مستقبل العالم".

وترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفد دولة الإمارات لحضور القمة الخليجية الأربعين في قصر الدرعية في العاصمة السعودية الرياض.

