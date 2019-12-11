بالفيديو...اعتداء على المتظاهرين من قبل حراس رئيس مجلس النواب اللبناني

أقدمت القوى الأمنية التابعة لرئاسة مجلس النواب في لبنان، يوم أمس الثلاثاء، بالاعتداء على المتظاهرين في بيروت بعدما وصلوا إلى مقر إقامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، رافعين شعارات تتهمه بالفساد.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن المتظاهرين قاموا بمسيرات سيارة وتظاهرات متنقلة أمام منازل المسؤولين شملت منازل وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، النائب نجيب ميقاتي، رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الوزيرين السابقين محمد الصفدي وغازي العريضي وغيرهم.

اعتداء وتكسير سيارات المتظاهرين في عين التينة من قبل شرطة حماية مقر الرئاسة الثانية. المتظاهرون قاموا بمسيرات سيارة وتظاهرات متنقلة ليل الثلاثاء - الاربعاء امام منازل المسؤولين شملت منازل ميقاتي والصفدي والعريضي وريا الحسن وجنبلاط وغيرهم#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/Pr8ZRUrGhe — Seraaly (@thawra2019) December 10, 2019

وعند وصول المتظاهرين إلى منطقة عين التينة مقر الرئاسة الثانية، هاجمت القوى الأمنية المتظاهرين وقاموا بتكسير السيارات وضربهم.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط جرحى بين المتظاهرين تم نقلهم إلى المستشفيات في بيروت.