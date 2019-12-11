الجيش الليبي: وقت المحادثات الدبلوماسية انتهى

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن "تركيا تقدم الدعم العسكري للميليشيات في طرابلس"، مؤكدا أن "الجيش لديه معلومات تؤكد تحضير مطار معيتيقة لاستقبال آليات تركية".

وأضاف المسماري، في مقابلة مع قناة "العربية"، مساء أمس الثلاثاء، أن "الدعم التركي للميليشيات في طرابلس تحول من السر إلى العلن"، مؤكدا أن "وقت المحادثات الدبلوماسية انتهى والآن وقت البندقية".

وقال إن "المعركة التي يخوضها الجيش الوطني الليبي إقليمية وليست محلية فقط".

المتحدث باسم #الجيش_الليبي لـ #العربية: لدينا معلومات تؤكد تحضير مطار #معيتيقة لاستقبال آليات تركية.. ووقت المحادثات الدبلوماسية انتهي والآن وقت البندقية pic.twitter.com/EiQxPH7Zmb — العربية (@AlArabiya) December 10, 2019

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، أمس الثلاثاء، استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج إذا طلب الأخير ذلك.

وقال أردوغان، إنه "مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس".

في المقابل، أبدى البرلمان الليبي استنكاره لتصريحات الرئيس التركي. وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية في بيان، إنها تدين بأشد العبارات تصريحات الرئيس التركي عن استعداده لإرسال قواته إلى ليبيا.

وطالب البرلمان الليبي جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، داعيا إياها للانعقاد العاجل لاتخاذ موقف لمواجهة "الغزو التركي" لليبيا.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي على المذكرتين.