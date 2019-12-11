الجعفري: لم تتم دعوة سوريا إلى قمة إسطنبول في فبراير

أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الأربعاء، أنه لم تتم دعوة بلاده إلى القمة في إسطنبول التي ستجري في شباط/فبراير.

نورسلطان– سبوتنيك. وقال الجعفري للصحفيين: "ليس لدينا علاقات دبلوماسية مع تركيا. لا، لم يدعوننا".

وأضاف: "هم ما زالوا يحتلون جزءًا من أراضينا، ويقفون بشكل كبير، وراء الأزمة السورية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق، عن التخطيط لعقد قمة في إسطنبول في شهر شباط/فبراير المقبل، بمشاركة رؤساء تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.