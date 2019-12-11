زيادة السعر الاسترشادي لـ"أرامكو" السعودية بنسبة 10% عن الطرح الأولي

أظهرت بيانات "رفينيتيف" أن السعر الاسترشادي لعملاق النفط السعودي، "أرامكو"، بلغ 35.2 ريال (9.39 دولار) للسهم في مزاد ما قبل فتح السوق، اليوم الأربعاء، بزيادة عشرة في المئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا للسهم.

وقامت شركة الزيت العربية السعودية، التي يبدأ تداول أسهمها في السوق للمرة الأولى في الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، بتسعير طرحها العام الأولي القياسي الأسبوع الماضي وجمعت 25.6 مليار دولار، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان مسؤول تنفيذي في أحد البنوك التي تقود طرح "أرامكو" قد أعلن، أول من أمس الاثنين، أن حصيلة الطرح العام الأولي ارتفعت إلى 29.4 مليار دولار بعد أن مارست شركة النفط خيار بيع أسهم إضافية بنسبة 15 في المئة.

وأضاف وسيم الخطيب، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في ذراع الاستثمار بالبنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية، أن العدد النهائي للأسهم المبيعة بلغ 3.450 مليار سهم والقيمة النهائية 29.4 مليار بعد ممارسة خيار التخصيص الإضافي.

كانت أرامكو جمعت 25.6 مليار دولار من الطرح الرئيسي، يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تدرج أرامكو أسهمها في البورصة السعودية يوم الأربعاء، بعد استكمالها أكبر طرح أولي في التاريخ.