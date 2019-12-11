مصدر: بيدرسون يعقد الجولة القادمة للجنة الدستورية فقط عند الاتفاق على جدول الأعمال

أكد مصدر في أحد الوفود إلى محادثات أستانا حول سوريا، أن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، ينوي عقد الجولة القادمة لأعمال اللجنة الدستورية فقط عند الاتفاق على جدول الأعمال.

نور سلطان - سبوتنيك. وقال المصدر في حديث لوكالة سبوتنيك إن "هناك نية لعقد الجولة القادمة فقط عند الاتفاق على جدول الأعمال".

وكان من المفروض أن تعقد الجولة القادمة لأعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف في 16 من شهر كانون الأول/ديسمبر، ولكنها تأجلت.

وانطلقت الثلاثاء في العاصمة الكازاخية نورسلطان، الجولة الـ14 من محادثات أستانا حول سوريا، بمشاركة الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ووفد الحكومة السورية، برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية، برئاسة أحمد طعمة، ووفد الأمم المتحدة بصفة مراقب برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.