الدول الضامنة لصيغة أستانا ترفض خلق واقع جديد في سوريا بذريعة مكافحة الإرهاب

رفض البيان الختامي للدول الضامنة لصيغة أستانا حول سوريا، المنعقدة في العاصمة الكازاخية نورسلطان، محاولات خلق حقائق جديدة على أرض الواقع في سوريا، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، بذريعة مكافحة الإرهاب.