"مرافئ أبوظبي" تخطط لتوسعة ميناء خليفة بتكلفة مليار دولار

قالت شركة مرافئ أبوظبي المملوكة للحكومة، اليوم الأربعاء، إنها تستثمر 3.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار) في توسعة ميناء خليفة، مما يساعد على زيادة طاقته.

وذكر بيان الشركة أنها ستستثمر 2.2 مليار درهم في تطوير لوجيستيات القسم الجنوبي من ميناء خليفة، و1.6 مليار درهم في توسعة مرافئ أبوظبي.

وقال جاكوب لارسن، المدير التجاري لمرافئ أبوظبي، للصحفيين إن التوسعة ستزيد طاقة مرافئ أبوظبي إلى خمسة ملايين وحدة مكافئة قياس 20 قدما من 2.5 مليون بحلول 2025.