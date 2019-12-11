وكالة: ولي العهد السعودي "غير راض"

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن عدم رضاه بشأن التقدم الحاصل في تطبيق خطط رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن "المسؤولين يبحثون في مئات البرامج والمبادرات التابعة للرؤية 2030، ويمكنهم خفض بعض البرامج ودمجها وتعديلها أو إنشاء برامج جديدة".

ولفتت الوكالة إلى أن "هذه المراجعة ليست الأولى منذ الإعلان عن جدول الأعمال قبل أقل من أربع سنوات"، وقالت إن "الأمير محمد بن سلمان ليس راضيا عن الإنجازات التي تحققت حتى الآن".

وتتضمن الأهداف الأصلية للخطة زيادة أصول صندوق الثروة السيادي إلى 7 تريليونات ريال (1.9 تريليون دولار) من 600 مليار ريال، وآخر إلى خفض البطالة بين المواطنين إلى 7%. وهو أمر شكل تحديا بشكل خاص، إذ ارتفع معدل البطالة في العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد قبل أن ينخفض ​​قليلًا إلى 12.3%، حسب "بلومبيرغ"

وفي المقابل تجاوزت الحكومة أهدافها في مجالات أخرى، إذ ارتفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 25.3%، متجاوزة الهدف الرسمي البالغ 24% بحلول عام 2020، حسب وزير العمل أحمد الراجحي.