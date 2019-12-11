السيسي للقادة الأفارقة: اليوم هو الأنسب لنجتمع فيه

صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "لا يوجد أنسب من اليوم" للاجتماع بنظرائه الأفارقة.

جاء ذلك في سياق كلمة السيسي، التي رحب فيها بجميع المشاركين في الدورة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق المصرية".

وأوضح السيسي، في كلمته خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية صباح اليوم الأربعاء، بأنه: "لا يوجد أنسب من هذا الوقت لنجتمع به، وسط التحديات التي نواجهها من انتشار للإرهاب وتعاظم للجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".

وأضاف: "وسط هذه التحديات نجد أنه لزامًا علينا التعامل بمسؤولية مع التبعات السلبية لتغير المناخ، الذي فاقم مشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية".

وانطلقت، صباح الأربعاء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد علق على لقائه سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، خلال زيارته الرسمية إلى مصر.

وعبر بتغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" عن سعادته بلقاء رئيس جنوب أفريقيا.

وكانت الرئاسة المصرية قد أصدرت بيانا عقب مباحثات أجراها السيسي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في القاهرة اليوم الثلاثاء، تناولت مجمل قضايا القارة الأفريقية، وآفاق العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا.