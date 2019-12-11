انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين بعد توقفه لشهرين

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، أولى رحلات محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز الجديد، بعد توقف دام لأكثر من شهرين.

وذكرت صحيفة "تواصل" أن المحطة تضم منصة ركاب يبلغ طولها ٥١٩ مترا، ومناطق استثمارية بمساحة ٣٦٠٠ متر، والمحطة مكونة من ٦ طوابق، وصالتين لرجال الأعمال.

وتابعت الصحيفة أن رحلات القطار عبر محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديد استؤنفت اليوم بين جدة والمدينة المنورة مروراً بمحطة رابغ، بينما يتوقع أن تُستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن محطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة قد شهدت يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي حريقاً، ألحق أضرارا بمبنى وببعض منشآت المحطة، ما تسبب في توقف تسيير رحلات القطار.

وكانت إمارة مكة أعلنت، أواخر سبتمبر الماضي، نشوب حريق هائل في محطة "قطار الحرمين" في مدينة جدة السعودية.

وقالت الإمارة في بيان لها: "إن الدفاع المدني في جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية، مؤكدة أن الفرق لازالت تعمل على إطفاء الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن".

وقال الأمير خالد الفيصل، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية خلال تفقده موقع الحريق: "الأضرار بالغة وكبيرة، وتتطور"، وتابع: "هناك أضرار تحدث حتى الآن، لكن معظم تلك الأضرار يرتكز في الدور الثاني والسقف، أما الدور الأرضي، فالأوضاع مستقرة فيه".