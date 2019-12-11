بعد ارتكاب جريمته الشنيعة...إعدام مغتصب "طفلة البامبرز" في مصر...فيديو

تم تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتكب جريمة اغتصاب طفلة، صباح اليوم في القاهرة، بعد مرور حوالي أربعة أعوام على الجريمة.

وأعدم إبراهيم المحمود (35 عاما) في غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة، بتهمة اغتصاب الطفلة جنا (20 شهرا) والتي أطلقت عليها وسائل الإعلام "طفلة البامبرز"

وكانت والدة الطفلة ( نهى 19 عاما – تعمل ربة منزل) قد سجلت محضرا بتاريخ 14 مارس/آذار 2016، اتهمت فيه الجاني بارتكاب جرم الاعتداء الجنسي بحق ابنتها التي لم تتجاوز العامين.

واتهمت الأم الجاني بخطف ابنتها من أمام المنزل، والاعتداء على الطفلة في غرفة مهجورة مجاورة لمنزله، ليترك بعدها الطفلة لأمه ويفر هاربا.

قامت بعدها الأم، بمساعدة جيرانها، بأخذ الطفلة من منزل الجاني إلى المستشفى، أثناء نزيفها الحاد لتلقي العلاج، بحسب "المصري اليوم".

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطارا بارتكاب الجرم من مركز شرطة بلقاس، لتتحرك على أثرها القوى الأمنية بشكل عاجل، ويتم القبض عليه لاحقا ويعترف بتفاصيل الجريمة