السيسي: سيتم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة الليبية خلال أشهر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم التوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية خلال أشهر، مشيرًا إلى أن التوصل لحل تلك الأزمة سيقضي على إحدى بؤر الإرهاب.

القاهرة - سبوتنيك . وقال الرئيس المصري، خلال المؤتمر الأول لمنتدى أسوان للسلام والتمية المستدامين في أفريقيا: "خلال الشهور القادمة سنكون قد أوجدنا حلا شاملا للمسألة الليبية، وهو حل سياسي بالطبع".

وأوضح: "أن التوصل لهذا الحل سينهي بؤرة الإرهاب التي يتم من خلالها نقل الأسلحة والإرهابيين إلى دول الجوار"، مؤكدا: "أن مصر أول من تضرر مما حدث في ليبيا".

وتعاني ليبيا منذ 2014 انقساما بين فصائل عسكرية وسياسية في العاصمة وفي شرق البلاد، حيث يدور صراع بين حكومة السراج في طرابلس وقوات الجيش التي يقودها خليفة حفتر ومقرها شرق ليبيا.

ويسيطر حفتر على معظم حقول ومنشآت النفط في البلاد لكن العائدات النفطية تخضع لهيمنة البنك المركزي في طرابلس. وتخوض الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومتين معارك على مشارف العاصمة طرابلس.