الإمارات تعتزم زيادة استثماراتها في مصر مع إعلان منصة مشتركة بـ20 مليار دولار

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الإمارتية عبد الله آل صالح، أن بلاده تعتزم زيادة استثماراتها في مصر، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إعلان المنصة الاستثمارية المشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار أميركي.

القاهرة - سبوتنيك . وأوضح آل صالح، حسبما نقلت عنه صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر حاليا تفوق 15 مليار دولار.

جاء ذلك، خلال افتتاح فعاليات الدورة الأولي لمنتدى "مصر - الإمارات للتجارة والاستثمار" اليوم، بحضور وزير التجارة والاستثمار المصري عمرو نصار، ووزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وسفير الإمارات في مصر جمعة الجميلة، وبمشاركة أكثر من 259 رجل أعمال ومستثمر من البلدين.

وذكر آل صالح أن مصر تمثل الشريك التجاري السادس عربيًا لدولة الإمارات، والحادي والعشرين عالميًا؛ كما أن الإمارات هي الشريك الثاني لمصر عربيًا والعاشر عالميًا.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 3 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، مع مؤشرات قوية تؤكد زيادة التبادل التجاري خلال العام بنحو 10 في المئة، مقارنة بالعام الماضي؛ ليتجاوز 8 مليارات دولار.

وتنظم المنتدى وزارة الاقتصاد الإماراتية بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومجلس الأعمال المصري - الإماراتي.

ويهدف المنتدى إلى خلق منصة حوار مشترك بين كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مصر والإمارات.

ويناقش المنتدى مستجدات المشاريع الاستثمارية الإماراتية في مصر، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر.

ووقعت مصر والإمارات ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم، على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات منتصف الشهر الماضي، بينها اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي التنموية القابضة لإطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار.