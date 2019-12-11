تسجيل
14:11 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    القمة الخليجية في السعودية - 2019

    "الصحفيين البحرينية": قرار "الرباعي العربي" بشأن قطر يتم بالإجماع ولا تنازل عن الشروط

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104367/76/1043677603.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912111043692492-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7/

    قالت عهدية أحمد، رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية، إن المؤشرات الواقعية من جانب دولة قطر لم تشر إلى نية صادقة بشأن حل أزمتها مع "الرباعي العربي". 

    وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "إبقاء قطر على العناصر الداعمة للإرهاب والعقول المدبرة له على أرضها أكد عدم جدية قطر في الاتجاه نحو حلحلة الأزمة والعودة للحضن الخليجي". 

    وأوضحت: "لا يوجد أي مواطن لا يريد حل الأزمة، إلا أنه في ذات الوقت لن يرضى أي مواطن الضرر لبلده إثر احتضان دولة أخرى لعناصر إرهابية، وهو ما يدفع الشعوب للوقوف خلف قيادتها في مثل هذه القرارات، التي تحافظ على أمن الوطن، وحماية الشعوب". 

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في الدوحة، قطر 7 يونيو/ حزيران 2017
    © AP Photo / Kuwait News Agency
    "تطورات الأزمة الخليجية"... قطر توجه الشكر إلى أمير الكويت
    وشددت على تمسك "الرباعي العربي" بالشروط التي وضعت منذ البداية، وأنها واضحة وغير قابلة للتنازل عنها، خاصة فيما يتعلق بالدول التي تمثل خطورة على الأمن القومي لدول الخليج العربي. 

    وترى رئيسة جمعية نقابة الصحفيين أن العلاقات القطرية مع إيران هي مفصلية في مسار تسوية الأزمة مع الرباعي، وأن التوترات في المنطقة والعراق تؤكد عدم تراجع الرباعي العربي عن شروطه.

    وتابعت: "العاهل السعودي استقبل جميع الحضور بنفسه، وهو ما كان يتطلب حضور أمير دولة قطر بدلا من إرسال رئيس الوزراء، إلا أن عدم حضوره يؤكد رسالة بعدم الاكتراث بما يجري وعدم الاهتمام بالقضية الخليجية". 

    وشددت: "إن تمسك قطر بجماعة الإخوان والعناصر، التي أثرت على المنطقة سلبيا يؤكد عدم وجود مؤشرات إيجابية تجاه حل الأزمة، كما أن التفاؤل الذي سبق كأس الخليج، لم تكن منطقية، خاصة أن الرياضة لا ترتبط بالسياسة بشكل مباشر". 

    وتابعت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية: "الجزيرة حرضت على قلب نظام الحكم في مصر منذ شهرين فقط، وهناك تحالف رباعي يضم الدول الثلاث الخليجية ومصر، وأي قرار يتخذ من الرباعي لا يمكن أن يتخذ إلا بالإجماع بين الدول الأربع"، مشيرة إلى أن "قراءة المؤشرات كانت تشير إلى عدم وجود أي خطوات جادة بشأن الأزمة". 

    واستطردت: "مصر لا يمكن أن تكون خارج الحسابات، خاصة أنها أكثر دولة تأثرت بالتدخل القطري فيها، من خلال دعم الإخوان المسلمين، والعناصر التي تحرض على النظام ، كما تقوم قناة الجزيرة ببث تقارير غير حقيقية عن مصر بهدف التحريض". 

    البيان الختامي

    وبحثت القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها بالرياض، أمس الثلاثاء، عددا من الموضوعات والقضايا في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرحها التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

    وتلا عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي، مساء أمس الثلاثاء، البيان الختامي لقمة الدول الخليجية في الرياض.

    وقال الزياني، في البيان الختامي لاجتماع القمة الخليجية: "أي اعتداء على أي دولة بالمجلس هو اعتداء على المجلس كله"، مشيرا إلى أن "الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله، لذلك أكد قادة دول المجلس على استمرار الترابط والتكامل".

    ولفت أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى أن "المجلس يدعم الإجراءات التي اتخذتها السعودية، التي تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط"، وأردف: "التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون، والتكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري".

    انظر أيضا:

    "تطورات الأزمة الخليجية"... قطر توجه الشكر إلى أمير الكويت
    "التعاون الخليجي" يعبر عن دعمه لحل أزمة مقاطعة قطر
    تصريحات قطرية جديدة عن إنهاء الأزمة الخليجية تزامنا مع وصول وفد قطري إلى السعودية
    قطر تؤكد تجاوز "حالة الجمود" والمطالب الـ13 في الأزمة الخليجية
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة الخليجية, قطر, الصحفيين, البحرين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طلاب أكاديمية الشرطة في دمشق خلال تدريبات اجتياز العقبات
    صور "سبوتنيك" من داخل كلية الشرطة في دمشق
    وزارة الداخلية التشيكية تريد حماية المواطنين من الإرهاب من خلال جمع البيانات عن ميولهم الجنسية
    جمع البيانات عن "الميول الجنسية" لمحاربة الإرهاب
    إنفوجرافيك - أضخم 11 جيشا في حلف الناتو
    أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك